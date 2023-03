Milano: corteo antifascista procede senza incidenti verso via Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo organizzato dai collettivi antifascisti per commemorare la memoria di Dax, Davide Cesare, si sta dirigendo verso via Padova. Oltre a diverse fasi della manifestazione dedicate alla memoria del militante ucciso vent’anni fa, si segnalano molti cori in solidarietà dell’anarchico Alfredo Cospito e di dissenso nei confronti del 41 bis, la misura penitenziaria che non permette alcun tipo di contatti con l’esterno, definita “carcere duro”. Si segnalano parecchie centinaia di giovani appartenenti ai collettivi studenteschi, che hanno più volte rivolto cori contro il governo Meloni e il ministro Valditara. Al momento, si registrano in merito di ordine pubblico soltanto alcune scritte sui muri di negozi e Fast food, come “La casa è un diritto” e “Cresci bene cresci antifascista”. (Rem)