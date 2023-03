Difesa: Aeronautica, neonato di 15 giorni trasportato d'urgenza da Cagliari a Ciampino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volo salvavita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala situazione di Vertice del comando della squadra aerea che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino in mattinata per dirigersi verso l’aeroporto di Cagliari dove il neonato, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Ciampino, avvenuto alle 13:30 locali, l’ambulanza si è diretta all'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. (segue) (Com)