- La Russia ha notificato a tutte le parti dell'accordo sul grano del Mar Nero che l'intesa è stata prorogata di 60 giorni. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova citata dai media di Mosca. In precedenza, la Turchia e le Nazioni Unite hanno comunicato che l'accordo è stato prorogato, ma non hanno specificato per quanto tempo. L'Ucraina sostiene che la proroga sia di 120 giorni. (Rum)