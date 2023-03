Diritti: Malpezzi (Pd), in migliaia a Milano contro famiglie di serie A e di serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmiamo un vuoto normativo per garantire a tutte e tutti gli stessi diritti di cittadinanza. Non esistono famiglie di serie A e di serie B". Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Partito democratico, postando una foto dalla piazza della manifestazione di Milano. (Rin)