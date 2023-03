© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con "Cisl e Uil chiediamo di ripristinare un metodo e cioè che il sindacato sia coinvolto prima", la legge delega sul fisco "così com'è non ci piace", infatti contro la Flat tax "le tasse devono essere progressive" e "ridurre le aliquote a tre non è riforma" che è necessaria. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in una conferenza stampa al termine dei lavori congressuali a Rimini. (Rin)