- "La prima telefonata che farò dopo la conferenza stampa sarà a Luigi (Sbarra- Cisl, ndr) e a Pierpaolo (Bombardieri - Uil, ndr) da segretario in carica delle Cgil" per fissare la "data del nostro incontro" per discutere della delega fiscale. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in una conferenza stampa al termine dei lavori congressuali a Rimini. (Rin)