Sanità: Occhiuto, Toma ci ripensi, combattiamo insieme contro ottuse burocrazie romane

23 luglio 2021

- "Il governatore del Molise, Donato Toma, ha annunciato l’intenzione di dimettersi da commissario ad acta della sanità della sua Regione. Desidero esprimere pieno sostegno a Toma, e spero che possa rivedere questa sua decisione, continuando a lottare contro regole miopi e anacronistiche. In Molise così come in Calabria la sanità è commissariata da anni, e solo da poco più di un anno con i presidenti di Regione nel ruolo di commissari. Stiamo combattendo per rimettere a posto le macerie prodotte nell’indifferenza dei tavoli ministeriali, e a questi problemi si aggiunto anche quelli creati dai tavoli stessi. Mi auguro che Toma non si dimetta, che decida di andare avanti, e che sia al mio fianco per opporci a queste ottuse burocrazie romane". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria. (Com)