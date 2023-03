Migranti: Papa, naufragio Cutro non doveva avvenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre ha ricevuto in udienza i rifugiati giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari, insieme alle famiglie e ai rappresentanti delle comunità che li accolgono e ne curano l'integrazione. Ricordando il recente dramma che si è consumato a Cutro ha detto: "Quel naufragio non doveva avvenire, e bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta". Il Pontefice ha poi aggiunto: "I corridoi gettano dei ponti che tanti bambini, donne, uomini, anziani, provenienti da situazioni molto precarie e da gravi pericoli, hanno infine percorso in sicurezza, legalità e dignità fino ai Paesi di accoglienza". Francesco ha sottolineato come "i corridoi umanitari sono una via praticabile per evitare le tragedie e i pericoli legati al traffico di essere umani". Infine l'esortazione alle istituzioni europee a guardare al futuro: "Il lavoro che voi fate, individuando e accogliendo persone vulnerabili, cerca di rispondere nella maniera più adeguata a un segno dei tempi. Indica una strada all'Europa, perché non resti bloccata, spaventata, senza visione del futuro".(Civ)