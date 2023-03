Diritti: Magi, altro Ddl Zan difficile, Stato non discrimini famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro Ddl Zan "in questa legislatura mi sembra difficile, ma ci sono cose che si possono fare per esempio la trascrizione e penso che se le opposizioni uniranno le forze, possono portare avanti questa discussione in Parlamento e sarà utile per ricostruire anche rapporto di credibilità con l'opinione pubblica". Lo ha detto Riccardo Magi segretario di più Europa, a margine della manifestazione organizzata in Piazza della Scala a Milano, organizzata da Famiglie arcobaleno, Sentinelli di Milano e CIG Arcigay, dopo lo stop imposto al Comune alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. "Serve uno Stato - ha poi aggiunto - che non discrimina le famiglie e soprattutto che si attenga alla legge. Noi siamo convinti che gli ufficiali di anagrafe abbiano il dovere di trascrivere i certificati di nascita con i due genitori intenzionali e che sia sbagliato quello che sta dicendo il governo italiano attraverso i prefetti e che il sindaco debba continuare a farlo". "La mobilitazione serve ai sindaci per dare loro coraggio - ha concluso Magi - poi ci sono tante conquiste in più da fare per i diritti civili, il matrimonio egualitario, per le adozioni per le coppie omogenitoriali e per i single. Tutte questioni che sono urgenti e su cui il Paese è in ritardo". (Rem)