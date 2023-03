Sport: assessore Roma darà via a Maratona, primo posto conteso da 12 uomini e 8 donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Manca ormai pochissimo alla Acea Run Rome The Marathon di domenica 19 marzo. Sarà l'assessore ai Grandi eventi, Sport e turismo di Roma, Alessandro Onorato, a dare il via ufficiale alle 8:00 dai Fori Imperiali a 30 mila runner che partiranno per andare a conquistare le strade della città eterna. Lo riferisce una nota. La "start list" aggiornata vede sulla linea di partenza 12 uomini che possono ambire a un risultato da copertina. A causa di un risentimento muscolare sopraggiunto negli ultimi giorni, non sarà presente l'etiope Fikre Bekele, vincitore dell'ultima edizione e primatista del percorso. L'Africa resta comunque in grande spolvero con ben nove atleti, quattro keniani, tre etiopi, un marocchino, e quattro azzurri a cui toccherà difendere l'orgoglio nazionale. Due gli atleti entro le 2h 10' 00" capitanati dall'etiope Alemu Gemechuta di partenza con un primato personale fissato alla maratona di Marrakech 2020, dove si era piazzato all'ottavo posto con 2h 08' 47". A poco più di un minuto il connazionale Berhanu Heye 2h 09' 53" che gli è valso la vittoria dell'ultima edizione della maratona di La Rochelle.