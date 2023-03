Ucraina: Papa, la guerra è il fallimento della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra, è il fallimento della politica". Lo ha detto Papa Francesco che ha ricevuto in udienza i giovani del "Progetto Policoro" promosso dalla Conferenza episcopale italiana. Il Pontefice ha poi aggiunto: "Mi diceva un tecnico che se per un anno non si facessero armamenti si potrebbe eliminare la fame nel mondo". Francesco ha quindi evidenziato: "Oggi la politica non gode di ottima fama, soprattutto fra i giovani, perché vedono gli scandali, tante cose che tutti conosciamo. Le cause sono molteplici, ma come non pensare alla corruzione, all'inefficienza, alla distanza dalla vita della gente? Proprio per questo c'è ancora più bisogno di buona politica". (Civ)