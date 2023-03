Giustizia: da domani Nordio a Londra per Conferenza ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viaggio a Londra per il ministro Carlo Nordio dal 19 al 21 marzo 2023, che parteciperà il 20 marzo alla Conferenza dei ministri della Giustizia dedicata al "sostegno alla Corte penale internazionale e alla sua indagine sulla situazione in Ucraina". Lunedì, a margine dei lavori, sono previsti bilaterali con i ministri della Giustizia dei principali Paesi partner. Il giorno successivo, il guardasigilli incontrerà il suo omologo britannico, Dominic Raab e avrà un punto stampa, alle 12.30 ora locale. Lo rende noto il ministero della Giustizia. (Com)