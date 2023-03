Milano: gruppi antifascisti a piazzale Loreto, corteo in partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tra i quattromila e i cinquemila i manifestanti che si stanno radunando a Piazzale Loreto, per la manifestazione dedicata alla memoria di Dax, Davide Cesari, militante antifascista ucciso a Milano vent’anni fa. Il raduno coinvolge diversi gruppi antagonisti, scesi in piazza per manifestare il loro dissenso nei confronti di varie tematiche: il premier Meloni e i ministri Piantedosi e Valditara sono i principali bersagli. Da segnalare la presenza di molte bandiere della Palestina e del movimento No Tav. Al momento si registrano poche decine di persone appartenenti ai movimenti anarchici. (Rem)