Diritti: Luxuria, su utero in affitto solo bufale per distrarre dai problemi del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle sull'utero in affitto "sono bufale che servono a distrarre dai problemi di questo governo, dal flop sul tetto ai contanti, su quello che è accaduto con i naufragi. Quando c'è bisogno di distrarre si tira fuori l'ideologia e la questione delle famiglie arcobaleno". Lo ha detto Vladimir Luxuria, attivista ed ex parlamentare a margine della manifestazione in Piazza della Scala a Milano, organizzata da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay, dopo lo stop imposto al Comune alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. "Nessuno - ha proseguito - vuole l'utero in affitto, nessuno vuole sfruttare il corpo delle donne. Dobbiamo invece garantire il diritto a tutti di poter essere genitori. Non è che con questi provvedimenti non esisteranno più le famiglie arcobaleno: continueranno a esistere, ma avranno la vita più complicata, soprattutto i bambini e le bambine". (Rem)