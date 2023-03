Credito: "Financial Times", fusione Credit Suisse-Ubs potrebbe essere annunciata stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credit Suisse e Ubs e le principali autorità di regolamentazione della Svizzera stanno accelerando le procedure per concludere un accordo sulla storica fusione delle due maggiori banche elvetiche già da questa sera. Lo hanno riferito al quotidiano britannico "Financial Times" fonti vicine al dossier. La Banca nazionale svizzera e l'autorità di regolamentazione Finma hanno dichiarato alle controparti internazionali che considerano un accordo con Ubs l'unica opzione per arrestare il crollo della fiducia dei correntisti nei confronti di Credit Suisse. Due fonti hanno affermato che i deflussi di depositi dalla banca hanno superato i 10 miliardi di franchi svizzeri (10,8 miliardi di dollari) al giorno alla fine della scorsa settimana. I consigli di amministrazione delle due banche si riuniranno questo fine settimana. Le principali autorità di regolamentazione di Credit Suisse negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svizzera stanno valutando la struttura legale di un accordo e diverse concessioni che Ubs ha chiesto per concludere la trattativa. (segue) (Rel)