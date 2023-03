© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "non ha messo 1 euro nel bilancio per rinnovare i contratti quando abbiamo un'inflazione al 10 per cento". Lo ha sottolineato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in una conferenza stampa al termine dei lavori congressuali a Rimini. (Rin)