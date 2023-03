Cgil: Conte, congratulazioni a Landini, battaglie comuni con forze sociali sane del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Maurizio Landini, rieletto segretario generale della Cgil. Insieme alle forze sociali sane del nostro Paese, come la Cgil, dobbiamo batterci quotidianamente e in modo concreto contro tutte le disuguaglianze, contro la precarietà del lavoro, per un salario minimo legale che metta fine alle paghe da fame e per un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori per allargare le tutele ai troppi non garantiti, agli autonomi e alle partite Iva". Lo afferma in una nota il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Com)