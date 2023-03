Sud: Fitto, manca capacità di realizzare interventi infrastrutturali, governo al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rendere il Sud centrale nel Mediterraneo manca la capacità di realizzare interventi infrastrutturali in grado di consolidare questa ambizione. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, parlando a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “E’ la strategia che il governo sta mettendo il campo. Da una lato nella predisposizione del Repower Eu, per potere affrontare in modo strutturale il tema della crisi energetica, dall’altra con la ridefinizione del Pnrr e il coordinamento con l’uso delle risorse per la coesione, superando la logica della distribuzione a pioggia delle risorse e concentrandola su interventi efficaci che possono candidare il mezzogiorno a essere interlocutore adeguato”.(Res)