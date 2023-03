Autonomia: Fitto, sul progetto polemiche politiche strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto dell’autonomia differenziata è oggetto di polemiche politiche strumentali. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, parlando a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “L’autonomia differenziata può avere due modi di lettura. La prima è quella di polemica politica strumentale, la seconda è la lettura del provvedimento. Se qualcuno ci spiega che in questo momento l’Italia è unita e un provvedimento che deve ancora essere approvato spaccherebbe il Paese non mi convince. Le critiche trovano risposta nel disegno di legge, nella definizione dei costi standard non esiste il rischio di tornare alla quantificazione della spesa storica in caso di mancato accordo, e basta leggere il testo per trovare il riferimento alla parte della Costituzione che fa riferimento alla coesione nazionale e agli interventi di riequilibrio”, ha detto Fitto.(Res)