Cultura: assessore Roma, per eccidio Fosse Ardeatine proiezione a Palaexpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 24 marzo, in occasione dell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, alle 20:30 verrà proiettato all'Auditorium del Palazzo delle esposizioni di Roma il capolavoro di Roberto Rossellini "Roma città aperta". Lo riferisce in una nota l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. "Desidero ringraziare l'azienda speciale Palaexpo per questa iniziativa di grande valore culturale - spiega Gotor -, che vuole contribuire a tenere viva la memoria di un momento fondamentale della storia della nostra città, che proprio per la Resistenza è medaglia d'oro al valor militare".(Com)