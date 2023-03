Covid: Siracusano, preghiera per vittime, Paese sia pronto ad emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il nostro pensiero va ai tanti italiani che purtroppo non sono riusciti a vincere la battaglia contro il Covid. Una preghiera per loro, e la vicinanza delle istituzioni alle loro famiglie. Il Paese sia pronto per affrontare in futuro eventuali nuove emergenze sanitarie 18 marzo". Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.(Rin)