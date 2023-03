Mediterraneo: Minniti (Med-Or), Europa comprenda che futuro del mondo si gioca qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario aprire una discussione con l’Europa per far comprendere che un pezzo significativo del futuro del mondo si gioca nel Mediterraneo. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Se l’Europa vuole pensare al suo futuro deve comprendere che se l’Africa starà bene, l’Europa starà bene”, ha detto Minniti. “Al fianco al tema degli investimenti europei in Africa c’è il tema della soggettività geopolitica del Mediterraneo: con certi Paesi non basta solo la cooperazione economica, questi Paesi vanno cercando un ruolo nel nuovo ordine mondiale. Non si accontentano di avere un punto in più di Pil. Vogliono un riconoscimento e un ruolo”, ha detto Minniti. “L’Europa deve comprendere che per stabilizzare il pianeta abbiamo bisogno certamente degli Stati Uniti, prima potenza militare mondiale, e anche della Cina, e dell’India, prima potenza demografica del mondo”, ha spiegato. “E’ giunto il momento in cui l’Europa abbia il ruolo di chi mette insieme visioni e culture differenti dentro un progetto: costruire un nuovo assetto del pianeta”, ha detto Minniti. (Res)