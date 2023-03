Governo: Landini (Cgil), Meloni riconferma scelte fatte, ma noi siamo maggioranza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "venendo qui ha riconfermato le scelte fatte che non condividiamo e sui cui non ha discusso con noi". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel suo intervento di chiusura del Congresso nazionale del sindacato "Il lavoro crea il futuro", a Rimini. Occorre dimostrare "che non si può fare senza di noi perché rappresentiamo la maggioranza dei lavoratori", ha aggiunto. "Non facciamo l'errore di presunzione" su chi ha votato a destra o non ha votato, "noi dobbiamo rappresentarli non per quello che hanno votato, ma perché sono persone in carne ed ossa ed hanno diritto ad essere rappresentate", ha continuato Landini per poi assicurare: "Non significa rinunciare ai nostri valori".(Rin)