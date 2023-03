Russia: Scholz su mandato arresto Putin, nessuno è al di sopra della legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto con favore la decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato d'arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, affermando che "nessuno è al di sopra della legge". "La Corte penale internazionale è l'istituzione giusta per indagare sui crimini di guerra. Il fatto è che nessuno è al di sopra della legge e questo è ciò che sta diventando chiaro in questo momento", ha detto Scholz in una conferenza stampa congiunta a Tokyo con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. (Geb)