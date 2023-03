Roma: controlli antidroga sul litorale, diversi arresti, in manette anche padre e figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli ad alto impatto, con oltre cento agenti in campo, sul litorale di Roma: la polizia ha arrestato due italiani e ha sequestrato circa 100 dosi di crack pronte per la cessione. In manette sono finiti padre e figlio, entrambi già noti alle forze del'ordine. I due avevano realizzato un laboratorio per la preparazione del crack nel loro appartamento, adibendolo anche a centrale di smercio, il tutto protetto da telecamere e da una pesante grata all'ingresso. Al momento dell'irruzione i due hanno ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti, aizzando contro di loro anche un pitbull. Due poliziotti sono rimasti feriti e hanno riportato lesioni guaribili in 35 e 7 giorni. La procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari di Roma la convalida della misura cautelare e ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi. (segue) (Rer)