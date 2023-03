Roma: controlli antidroga sul litorale, diversi arresti, in manette anche padre e figlio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli del territorio si sono estesi anche a piazzale dei Ravennati, piazza Anco Marzio e Lungomare Vespucci dove sono state multate tre persone per violazione del codice della strada ed è stata una sanzionato un uomo per possesso di 5 grammi di hashish. I cani antidroga hanno permesso anche di arrestare, sul pontile di Ostia, un giovane che deteneva in tasca 30 grammi di hashish, diviso in piccoli involucri. Nella sua casa sono stati rinvenuti altri 80 grammi di droga. L'arresto è stato convalidato dal tribunale su richiesta della Procura. (Rer)