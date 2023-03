Autonomia: Salvini, noi compatti, spero Schlein abbia letto il testo e diano loro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’autonomia “il centrodestra è compatto. La mia speranza è che alla fine del dibattito parlamentare il progetto sia migliorato e quindi ci siano anche a sinistra dei parlamentari che diano il loro sostegno”. Lo ha detto il il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a un punto stampa a un gazebo della Lega al mercato in viale Papiniano. “Ricordo che Bonaccini era uno dei protagonisti a favore dell'autonomia - ha proseguito - adesso che è finito il congresso (del partito), non so se la Schlein abbia letto il testo, spero che lo faccia e che dia il suo contributo positivo”. (Rem)