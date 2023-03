Covid: Meloni, Italia rende omaggio a vittime, grazie a chi si è donato e non arreso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l'Italia onora e rende omaggio alle vittime del Covid e si stringe ancor una volta alle loro famiglie e ai loro cari. La nazione ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua storia. Più di tre anni fa il coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha sconvolte, ma il popolo italiano non si è lasciato abbattere e ha trovato la forza di reagire". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di coronavirus. "Il nostro ringraziamento - prosegue - va a tutti i connazionali che si sono donati al prossimo con spirito di sacrificio, umanità e professionalità e hanno così permesso all'Italia di superare le fasi più acute della pandemia. Penso, ad esempio, all'ammirevole abnegazione del personale sanitario, allo straordinario contributo degli enti di solidarietà sociale e al grande senso di responsabilità dei lavoratori dei servizi essenziali che hanno garantito le attività fondamentali". (segue) (Rin)