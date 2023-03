Covid: Meloni, Italia rende omaggio a vittime, grazie a chi si è donato e non arreso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - continua Meloni - il nostro pensiero va anche a tutti coloro che, tra mille difficoltà, non si sono arresi all'emergenza e hanno consentito al nostro tessuto produttivo di reggere e rimanere vitale. L'Italia ha pagato un prezzo molto alto e il cammino per superare del tutto le conseguenze negative - dal punto di vista sanitario, sociale ed economico - della crisi pandemica non è ancora finito. La strada - conclude il premier - è però tracciata e l'Italia, ne siamo certi, sarà in grado vincere anche questa sfida". (Rin)