Sud: Padoan (Unicredit) a "Nova", serve classe politica con visione di lungo termine

- Per fare far fare un salto di qualità al Sud serve che la classe politica, anche del Mezzogiorno, abbia una visione di lungo termine. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, parlando ad “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Serve rendersi conto che ci sono le risorse, le ricchezze del capitale umano. Bisogna che ci sia leadership, che la classe politica, anche del Mezzogiorno, abbia visione di lungo termine, di pazienza, di attesa dei risultati che non possono non venire. E’ impossibile sprecare questa occasione storica”, ha detto Padoan. “I punti critici sono la mancanza di questi fattori che permettono l’agglomerazione e l’accelerazione della crescita, cioè le infrastrutture, non solo quelle materiali, ma anche quelle immateriali, come il capitale umano", ha aggiunto. (Res)