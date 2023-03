Mediterraneo: Obeidat (University of Jordan), siamo chiamati a formare leader del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le università sono chiamate a formare i leader del futuro. Lo ha dichiarato Nathir Obeidat, presidente della University of Jordan nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “Come l’educazione può aiutare le persone? Come può favorire lo sviluppo? Queste sono le domande importanti che dobbiamo porci”, ha affermato Obeidat, spiegando come il capitale umano e quello intellettuale debba essere “parte importante della crescita economica”. “Per questo è necessario creare legami tra il mondo accademico e quello industriale”, ha concluso Obeidat.(Res)