Bergamo: Schillaci, questa città è il simbolo della sofferenza e della letalità del virus che ha devastato il mondo

- "Bergamo è diventata, purtroppo, il simbolo della sofferenza e della letalità di un virus che ha colpito e devastato tutto il mondo. L’Italia è stata la prima in Occidente a essere colpita da un virus sconosciuto, pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane". Lo ha dichiarato il Ministro alla Salute, Orazio Schillaci, in occasione delle celebrazioni istituzionali per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. "Oggi, con commozione e rispetto, ricordiamo le vittime del Covid. Qui dove proprio tre anni fa, camion dell’esercito portavano via affetti perduti senza neanche la possibilità per i loro cari di rivolgere loro un ultimo saluto. Immagini drammatiche che abbiamo visto scorrere sconvolti e impotenti e che non dobbiamo dimenticare", ha proseguito Schillaci. (Com)