Mediterraneo: Iacovone (Webuild), opportunità scambio fra know how e Paesi con crescita demografica

- Nel Mediterraneo “c’è un’opportunità di scambio tra chi ha il know how e chi ha crescita demografica”. Lo ha detto il presidente di Webuild, Donato Iacovone, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. Le società di costruzioni internazionali come Webuild fanno lavorare assieme persone di culture, nazionalità e religioni diverse, ha spiegato Iacovone. “E’ importante sviluppare partire da una cultura comune che parte all’ascolto. Il tema del Mediterraneo non è solo economico, ma anche culturale per poi sviluppare un piano comune”, ha detto Iacovone. “Il Mediterraneo non rappresenta un’economia irrilevante, ha una crescita del 7,7 per cento nel periodo 2018-2022, e ha un 5,8 per cento di lavoratori occupati e un 6,5 per cento della popolazione mondiale”, ha ricordato il presidente di Webuild. “Mettendo tutte queste variabili insieme oggi sono una grande opportunità per fare un piano su cui agganciare delle risorse: questo è il ruolo che l’Europa deve svolgere”. “Abbiamo differenze anche rispetto alle tecnologie e all’innovazione. E quindi è necessario creare un piano che crei orizzonte per tutta quest’area”, ha detto Iacovone. (Res)