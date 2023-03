Governo: Landini (Cgil), vogliamo cambiare Paese, invito a Cisl-Uil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non ci fermeremo e non accettiamo che il lavoro sia quello che continua a pagare per tutti: questo Paese lo vogliamo cambiare più del governo e più delle forze politiche, e lo diciamo a Cisl e Uil, lo vogliamo fare assieme a voi, assieme agli altri lavoratori e non ci fermeremo". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel suo intervento di chiusura del Congresso nazionale del sindacato "Il lavoro crea il futuro", a Rimini. "Non lo so come va a finire questa battaglia - ha concluso - penso che questo congresso ci dà una forza perché siamo uniti, diversi ma uniti". (Rin)