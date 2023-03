Diritti: Salvini, vuoto legislativo su famiglie Lgbtq? Io apro cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ognuno può vivere la sua vita privata, il suo amore, la sua sessualità come vuole e con chi vuole numericamente e qualitativamente, il mondo va avanti perché ci sono le mamme e i papà, quindi buona festa del papà”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a un punto stampa a un gazebo della Lega al mercato in viale Papiniano a Milano commentando il presidio delle famiglie omogenitoriali previsto per questo pomeriggio in piazza della Scala a Milano. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che si parla di vuoto legislativo, il ministro ha replicato “io apro cantieri”. (Rem)