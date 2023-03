Bergamo: Schillaci, risorse per la sanità in un contesto di difficoltà economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto del Covid "non ha risparmiato la sanità con ripercussioni sulle strutture sanitarie e sociosanitarie. Per questo abbiamo aumentato il Fondo sanitario nazionale prevedendo una quota di risorse destinate a far fronte al caro energia. Si può fare di più? Certo. Ma dato il contesto di difficoltà economica, aggravata anche dalla guerra in Ucraina, si è fatto molto". Lo ha dichiarato il Ministro alla Salute, Orazio Schillaci, in occasione delle celebrazioni istituzionali per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. "Dopo dieci anni di continui tagli alla spesa sanitaria, abbiamo aumentato le risorse del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2023-2024-2025. L’emergenza Covid ha segnato anche una battuta d’arresto alle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale: milioni di ricoveri, visite, screening oncologici non effettuati. A sostegno delle Regioni impegnate a ridurre le liste d’attesa e a recuperare le prestazioni perse, abbiamo garantito i fondi necessari e il massimo supporto nell’attuazione dei piani operativi", ha proseguito Schillaci. (Com)