Autonomia: Salvini, sinistra porti contributi oltre a protestare

23 luglio 2021

- “Speriamo di avere nei prossimi anni una sinistra che oltre a protestare porti dei contributi perché sono tanti i sindaci di sinistra, al Nord come al Sud, che chiedono più potere e autonomia. E quindi contiamo su chi ha voglia di ragionare, non su chi protesta per partito preso”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a un punto stampa a un gazebo della Lega al mercato in viale Papiniano a Milano rispondendo a chi gli ha fatto notare che alcuni Comuni del Sud protestano ancora contro l’autonomia. “Autonomia significa modernità, efficienza e avvicinarsi all’Europa. La sinistra protesta, ma la sinistra protesta su tutto”, ha proseguito. (Rem)