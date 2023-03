Credito: "Financial Times", BlackRock valuta offerta per acquisire Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo d’investimento statunitense BlackRock starebbe lavorando a un'offerta per acquisire l’istituto svizzero Credit Suisse. È quanto riferito dal quotidiano britannico “Financial Times” che cita proprie fonti secondo cui l'obiettivo del fondo Usa sarebbe di impedire il tentativo di acquisizione dell’altra banca elvetica Ubs. BlackRock starebbe valutando varie opzioni e collaborando con altri investitori. Il fondo d’investimento ha informato Credit Suisse delle sue intenzioni, e questo poiché l’istituto elvetico è impegnato in negoziati avanzati con Ubs in merito a una possibile fusione totale o parziale. Tuttavia, non vi è alcuna certezza che un accordo verrà effettivamente raggiunto, oltre al fatto che, come ricorda il “Financial Times”, vi sarebbero notevoli ostacoli normativi sia in Europa che negli Stati Uniti. BlackRock, quindi, potrebbe scegliere di presentare delle offerte esclusivamente per alcuni asset specifici. Secondo una fonte a conoscenza della questione, BlackRock è stato un cliente importante dei servizi di investment banking di Credit Suisse, in particolare del suo trading desk a reddito fisso, per un lungo periodo. Questa fonte del quotidiano britannico ha suggerito che un accordo, in particolare per la divisione statunitense di Credit Suisse, fornirebbe un'opportunità inaspettata per internalizzare le capacità di trading. (Rel)