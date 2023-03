Roma: controlli nelle periferie, tre arresti tra Tor Vergata e Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate in poche ore dai carabinieri nel corso di un piano strategico per prevenire e reprimere le forme di illegalità e degrado nelle periferie di Roma. A Tor Vergata è stato arrestato un 21enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che alla guida della sua auto non si è fermato all’alt in via Degas, angolo via Matisse. Il giovane ha accelerato la marcia tentando di dileguarsi ma è stato inseguito per un breve tratto e bloccato dai militari. Il 21enne è stato sanzionato, perché dagli accertamenti è emerso che era alla guida del veicolo, a noleggio, senza utilizzare le cinture di sicurezza e senza documenti di guida e di circolazione. (segue) (Rer)