Roma: controlli nelle periferie, tre arresti tra Tor Vergata e Tor Bella Monaca (2)

- Sempre a Tor Vergata, nel pomeriggio, è stata arrestata anche una 22enne originaria di Palermo, in esecuzione di un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. La giovane si trova ora nel carcere di Rebibbia femminile. Infine in serata, a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno arrestato un 38enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, il quale - fermato per un controllo mentre si aggirava con fare sospetto in via Michele Buonori - è stato trovato in possesso di due dosi di crack. (segue) (Rer)