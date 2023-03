Covid: Foti (Fd'I), pensiero a vittime, Commissione inchiesta necessaria per far luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La data del 18 marzo, giornata nazionale delle vittime del Covid, è per l'Italia estremamente importante e sentita. Sono infatti quasi 200.000 i nostri concittadini morti per il virus. Mi auguro che con la Commissione parlamentare di inchiesta si possa fare luce su tutto ciò che non ha funzionato durante la pandemia: lo dobbiamo agli italiani, alle vittime del Covid, al personale paramedico, ai tanti medici che hanno salvato vite umane e a quelli che sono morti cercando di curare questa dannata malattia. A loro va oggi il mio pensiero. Occorre fare chiarezza per verificare se ci sono stati errori e omissioni e sono convinto che grazie a Fratelli d'Italia, che fortemente vuole l'istituzione di questa Commissione, si potrà finalmente dare ai cittadini una risposta chiara su quello che è successo". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Rin)