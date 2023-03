Pnrr: Padoan (Unicredit), ha le caratteristiche necessarie per rilancio del Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Pnrr ci sono le caratteristiche necessarie per il rilancio del Mezzogiorno. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “C’è il problema dell’attuazione ma bisogna fare un investimento anche in questo. Il sistema economico-sociale è fatto da imprese, famiglie e istituzioni locali, realtà che fanno tutte parte del processo di costruzione. Il modo in cui io leggo il contributo del Pnrr al Mezzogiorno è che dà gambe ed energia a molte delle idee e consente di tradurle in motori di crescita, occupazione e quindi anche benessere”, ha detto Padoan. (Res)