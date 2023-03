Tunisia: prefetto di Tunisi Kamel Fekih nominato nuovo ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Tunisi, Kamel Fekih, è stato nominato dal presidente della Tunisia, Kais Saied, nuovo ministro dell’Interno. Lo ha riferito una dichiarazione della presidenza tunisina. La nomina arriva dopo le dimissioni dell’ex ministro Taoufik Charfeddine, che ieri ha annunciato le dimissioni dal suo incarico ufficialmente per “motivi familiari”. Laureato in giurisprudenza, Fekih è un ex funzionario del ministero delle Finanze e ricopre la carica di prefetto di Tunisi dalla fine del 2021. Il nuovo ministro è una figura molto vicina a Saied. (Tut)