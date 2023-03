© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un pensiero a tutte le vittime del Covid , in particolare al mondo della scuola che ha subito ma ha saputo reagire. Non dimentichiamo i sacrifici che avete fatto insieme con i nostri ragazzi". Lo scrive su Twitter Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di coronavirus. (Rin)