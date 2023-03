Industria: D'Amato (Seda), Ue ha dimenticato che senza politica industriale non si è competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa ha dimenticato da troppo tempo che senza un’industria forte e una politica industriale europea non si può competere nel mondo. Lo ha detto Antonio D’Amato, presidente del Gruppo Seda e presidente onorario della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Questo deve essere uno degli obiettivi per rendere l’Europa più competitiva del mondo”, ha detto D’Amato. “Senza manifattura non c’è innovazione, ricerca e intelligence, sono cose che vanno insieme”, ha aggiunto. “Mentre pensiamo a che competitività fanno, gli Stati Uniti hanno messo in atto un piano di gigantesche proporzioni, mentre noi abbiamo un Green deal che sta portando avanti un processo di deindustrializzazione e decrescita”, ha aggiunto D’Amato. (Res)