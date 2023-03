Sud: D'Amato (Seda), puntare su Mezzogiorno come motore di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può non puntare sul Mezzogiorno come motore di crescita dell’Italia. Lo ha detto Antonio D’Amato, presidente del Gruppo Seda e presidente onorario della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Il Pnrr è stato assegnato in misura significativa all’Italia per porre fine allo squilibrio economico, non c’è modo di reggere il rapporto debito pubblico-Pil se non portiamo il tasso di occupazione al 70 per cento”, ha detto D’amato. “Non possiamo non mettere il motore di crescita nel Mezzogiorno, è una priorità assoluta. Dobbiamo rendere il Mezzogiorno attrattivo di investimenti nazionali e internazionali”, ha aggiunto, perché la vera questione è che tali risorse “sono in parte prestiti e vanno restituiti” e ciò può avvenire solo investendo e favorendo la crescita. (Res)