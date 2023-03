Imprese: Tajani, c’è molta voglia d’Italia all’estero, lavoriamo su diplomazia economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è molta voglia di Italia in tutto il mondo: “all’estero siamo giudicati molto meglio di quanto ci giudichiamo noi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “L’Italia vuole essere protagonista nell’area del Mediterraneo allargato puntando a una crescita di quei territori ma anche favorendo l’export dei nostri prodotti e l’internazionalizzazione delle nostre imprese che possono, rimanendo in Italia, lavorare all’estero perché c’è grande richiesta del nostro lavoro. È diplomazia economica, è un dovere che abbiamo per favorire la crescita del Sud Italia”, ha aggiunto Tajani.(Res)