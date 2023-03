Cgil: Landini, fatta di uomini e donne liberi che credono in quello che fanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi si impegna nel sindacato lo fa perché non pensa che sia un mestiere, ma perché pensa sia utile per cambiare la situazione". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel suo intervento di chiusura del Congresso nazionale del sindacato "Il lavoro crea il futuro", a Rimini. "Siamo una bella organizzazione perché siamo fatti da uomini e donne libere che credono in quello che fanno. E' messaggio che dobbiamo dare anche fuori da noi", ha aggiunto.(Rin)