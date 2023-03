Ue: Tajani su tassi Bce, aumentare costo del denaro danneggia imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non credo che sia giusto continuare ad aumentare il costo del denaro perché il costo del denaro che aumenta arreca danno alle imprese che non possono avviare nuove iniziative danneggia le famiglie”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “La Banca centrale europea è autonoma non tocca a noi intervenire ma posso dare una valutazione di tipo economico finanziario facendo un’analisi dell’inflazione in Italia e in Europa. L’inflazione in Italia e in Europa arriva per fattori esterni, come la guerra in Ucraina e l’aumento del prezzo dell’energia e si combatte, per esempio, come abbiamo fattto con un tetto al prezzo del gas”, ha affermato. “Credo che si debba studiare una strategia differente per combattere l’inflazione. Ho notato con soddisfazione che durante l’annuncio dell’aumento dei tassi di 50 punti non si è parlato più di nuove decisioni in tale direzione”, ha spiegato Tajani. (Res)