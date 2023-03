Ucraina: Tajani su mandato d'arresto a Putin, ritirando le truppe favorirebbe la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin come prima reazione al mandato d’arresto della Corte penale internazionale dovrebbe ritirare le truppe dall’Ucraina: sarebbe uno sviluppo che favorirebbe la pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “I crimini di guerra devono sempre e comunque essere perseguiti. Bisogna sempre accertare i fatti e i responsabili dopo un processo e, in tal caso, condannati. Soprattutto se tali crimini vengono compiuti contro bambini che devono essere tutelati anche più degli adulti”, ha detto Tajani. (Res)